Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке в регионе утром в среду

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 820 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Варшавском, Калужском, Можайском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Осташковском и Носовихинском шоссе в сторону столицы, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также небольшие заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон», «Урал», «Холмогоры» и А-105, добавили в ведомстве.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что компания «Мострансавто» закупит почти пятьсот новых автобусов.