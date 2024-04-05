Минтранс Подмосковья с начала года получил онлайн свыше 60 тысяч заявлений

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с начало года получило свыше шестидесяти тысяч онлайн-заявлений, направленных через регпортал, сообщила пресс-служба ведомства.

Самая востребованная у жителей региона услуга — обслуживание карты «Стрелка». В этом году поступило тридцать пять тысяч соответствующих заявок. На втором месте — получение разрешения для осуществления деятельности такси.

В ведомстве напомнили, что в этом году была оптимизирована услуга согласования схемы транспортного обслуживания, что позволило упростить процедуру и сократить долю отказов.

В настоящее время на региональном портале доступно восемнадцать видов услуг от областного Минтранса. Полный список можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работах по содержанию дорог после зимы.