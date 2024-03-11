Губернатор Подмосковья рассказал о работах по содержанию дорог после зимнего периода

В Подмосковье приступили начали приводить дороги в порядок после зимнего периода, рабочим предстоит устранить ямы, убрать мусор, отремонтировать ограждения и остановки, обновить разметку. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Завершаются последние холодные дни, снег будет постепенно таять. Поэтому важно обратить внимание на состояние дорог — и муниципальных, и региональных. Самая активная стадия ремонта у нас начнется с середины апреля. Традиционно в это время мы переходим в фазу плюсовых температур, и значит, сможем вести эту работу более масштабно», — сказал губернатор.

В 2024 году в регионе планируют провести ремонт более тысячи дорог протяженностью порядка 1,2 тысячи километров, они будут проходить до конца октября. Наибольший объем работ выполнят в городских округах Раменский, Истра, Солнечногорск, Можайский, Пушкинский и Богородский. Большую часть работ в рамках ямочного ремонта планируют завершить к маю, добавил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, в этом году в работах по уборку мусора задействуют 3,5 тысячи рабочих.

«Еще одна традиционная весенняя проблема — лужи на дорогах. Мы разработали алгоритм, который включает еженедельное обследование дорожной сети, постоянный мониторинг жалоб жителей. Определили мероприятия для устранения луж — чистка канавы или ливневой канализации, установка мотопомпы. Будем, как по ямам, фиксировать все в режиме «Было/Стало» с помощью СКПДИ (Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры), чтобы лужи ликвидировались в течение трех дней», — доложил Гержик.

Кроме того, в регионе планируют привести в порядок все 13 тысяч остановок, а также поврежденные в результате непогоды дорожные знаки и ограждения. Рабочие также проведут обследование всех мостов, после чего проведут необходимые для их содержания работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.