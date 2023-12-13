Пассажиры Подмосковья совершили более четырехсот миллионов поездок в автобусах Мострансавто с начала года
Фото: [Пресс-служба Мострансавто]
С начала этого года жители и гости Московской области совершили почти 403 миллиона поездок в автобусах Мострансавто, что на 13% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
Самыми популярным маршрутами за этот период стали № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск», № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная». Наибольшее число поездок пассажиры фиксировали с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича — 196 миллионов. Это на 12% больше, чем в прошлом году.
«Бесконтактными банковскими картами пассажиры стали оплачивать проезд почти на 20% чаще, чем в прошлом году: число таких операций составило 118,5 миллиона против 98,9 миллиона за аналогичный период прошлого года», — добавили в Мострансавто.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.