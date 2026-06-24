Минцифры разъяснило правила маркировки старых книг

Переиздания произведений, впервые опубликованных до 1 августа 1990 года, не потребуется снабжать маркировкой по нормам о распространении информации о наркотиках. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.

Уточнение приняли по итогам совместного заседания профильных экспертных советов при министерстве, состоявшегося 5 июня. Как пояснили в ведомстве, значение имеет дата первого обнародования произведения, а не год конкретного переиздания. Правило распространяется на книги, ранее выпущенные в любом формате и любом издании.

Исключение касается также новых изданий переводной зарубежной литературы. Ранее вопросы возникали, в частности, вокруг романов «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, русские переводы которых были опубликованы после 1990 года.

С 1 марта действуют поправки к закону о наркотических средствах и психотропных веществах. Они предусматривают ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков в случаях, определенных законодательством. Минцифры ранее утвердило порядок маркировки: на обложке должен размещаться предупреждающий знак и поясняющая надпись.

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