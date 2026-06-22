Минута молчания по всей стране и венок у Кремля: как Россия почтила память павших в Великой Отечественной

В День памяти и скорби президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии у стен Московского Кремля. 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает РИА Новости .

Ранее, 19 июня, на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент примет участие в церемонии.

В этот же день, 22 июня, в 12:15, по всей России прошла общенациональная минута молчания — именно в это время 85 лет назад страна узнала о нападении Германии.