Минувшей ночью в Подмосковье холоднее всего было на востоке региона

В Московский регион вернулись крепкие морозы, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в Подмосковье этой ночью холоднее всего было на востоке региона. Температура воздуха в Черустях опустилась до отметки в минус 18,9 градуса.

«Теплее всего было в Можайске — минус 8,8 градуса. Таким образом, температурный контраст на территории Московской области превысил десять градусов», — указал метеоролог.

В Москве на метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до 13,2 градуса мороза, что примерно на пять градусов ниже климатической нормы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные и дорожные службы региона работали в усиленном режиме из-за циклона «Ольга».