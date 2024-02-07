Андрей Воробьев: коммунальные и дорожные службы региона работают в усиленном режиме из-за циклона «Ольга»
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Коммунальные и дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме в связи с тем, что на регион обрушился циклон «Ольга». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Циклон «Ольга» уже принес 12 сантиметров снега, по прогнозам синоптиков осадки будут идти примерно до часа ночи. Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме», - рассказал глава региона в соцсетях.
По его словам, на уборку дворов и улиц вышли более 16,5 тысячи дворников, задействовано 1,9 тысячи единиц техники. Также к работе присоединились 728 человек и 39 единиц техники от «Мосэнерго» и «Мособлгаза».
На дорогах работают свыше 2,3 тысячи рабочих и полторы тысячи единиц техники. На данный момент в муниципалитетах очистили 18 тысяч километров дорог.
«Прошу пешеходов и водителей быть особенно внимательными на дорогах. По возможности, завтра лучше пересесть на общественный транспорт», - призвал жителей губернатор.