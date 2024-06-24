Минздрав Дагестана: число погибших в результате теракта возросло до 20 человек

Гражданские лица и сотрудники правоохранительных органов стали жертвами теракта в Махачкале и Дербенте. Количество погибших выросло с момента сообщения об атаке. Об этом сообщает министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, комментарий передает издание «Vse42.ru» .

Региональное ведомство сообщает, что 20 человек стали жертвами террористического акта в Дербенте и Махачкале. 46 человек получили травмы и ранения разной степени тяжести. Основной доле погибших стали силовики, работающие на месте ликвидации боевиков.

Также в Минздраве отметили, что все пострадавшие получают медицинскую помощь. Среди госпитализированных семь человек в тяжелом состоянии. Пока не решен вопрос о перевозке пациентов в другие регионы. Эвакуацию могут организовать после повторного обследования пациентов и повторной консультации. Многое будет зависеть от текущего состояния и выводов врачей.

Напомним, что в Дагестане вооруженная группа людей напала на синагогу и православный храм, а также пост ДПС. Во время отступления они оказались зажаты правоохранителями, стали отстреливаться и проиграли. Многих удалось нейтрализовать, часть взять живыми. Они будут отвечать за свое преступление по закону.

Ранее сообщалось, что дети главы района Дагестана могли участвовать в теракте.