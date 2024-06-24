Политолог Омаров подтвердил, что дети главы района Дагестана участвовали в теракте

Двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана могли участвовать в теракте на синагогу и храм. Об этом URA.RU заявил тесно взаимодействующий с властями региона политолог Магомед Омаров.

Дети чиновника могли быть среди боевиков, которые устроили теракт в Махачкале. По словам политолога, как минимум это двое сыновей главы Сергокалинского района. После информации об атаке в Дербенте и Махачкале отец подал в отставку. Омаров отметил, что управленца могут задержать.

«Да, это его (главы Сергокалинского района Дагестана– прим. URA.RU) дети. У них там был бизнес у моря. Я думаю, задержат. Там серьезные дети, он не мог не знать об этом. Там очень много риторических вопросов», - прокомментировал политолог.

Напомним, 23 июня были совершены атаки на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. Вооруженные боевики устроили погром и пожары, а после вступили в сопротивление с силовиками. Погибли как минимум 15 человек, полицейских и мирных жителей. Часть террористов удалось ликвидировать, режим КТО в регионе сняли утром 24 июня.

Ранее сообщалось, что политолог заявил о схожести терактов в Дагестане и Подмосковье.