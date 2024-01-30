Минздрав Подмосковья: более трехсот единиц легкого медицинского оборудования поступило в МОНИКИ
Фото: [МОНИКИ им. Владимирского]
В 2023 году благодаря Министерству здравоохранения Московской области в МОНИКИ им. Владимирского поступило более 300 единиц легкого медицинского оборудования, что повысило качество оказываемой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Технику закупили в рамках программы модернизации первичного звена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, например, в медучреждение поступили высокотехнологичные ультразвуковые аппараты, наркозно-дыхательные аппараты с возможностью дыхательного мониторинга и функциями аппарата ИВЛ, системы эндоскопической визуализации, рентгеновские установки C-дуги и не только.
«Оснащение МОНИКИ современным, высокоточным оборудованием открывает нашим специалистам дополнительные возможности и позволяет повысить качество диагностики и лечения, обеспечить эффективную реабилитацию», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.