Минздрав разрушил популярный миф о пользе вина для сердца

Главный внештатный специалист Минздрава России заявила, что безопасных доз алкоголя не существует, а употребление вина не защищает сердце и повышает риск развития опасных заболеваний. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.

Минздрав опроверг пользу вина для сердечно сосудистой системы

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова заявила, что современные научные исследования не подтверждают распространенное мнение о пользе вина для сердца.

Даже небольшие дозы повышают риски

По словам специалиста, безопасного уровня употребления алкоголя не существует. Любое количество спиртного оказывает негативное влияние на организм, а риск развития заболеваний увеличивается по мере роста объема потребления.

Она пояснила, что каждая дополнительная порция алкоголя в сутки повышает вероятность возникновения фибрилляции предсердий примерно на 8%. Это нарушение сердечного ритма, которое связано с более высоким риском инсульта, сердечной недостаточности, ухудшения когнитивных функций и внезапной сердечной смерти.

Отказ от алкоголя улучшает состояние пациентов

Как отметила Дроздова, врачебная практика показывает, что полный отказ от спиртного у пациентов с фибрилляцией предсердий позволяет значительно сократить количество повторных эпизодов аритмии. По имеющимся данным, частота рецидивов снизилась с 73% до 53%.

Алкоголь влияет не только на сердце

Специалист также напомнила, что алкоголь признан канцерогеном. По ее словам, риск развития онкологических заболеваний начинает увеличиваться уже при небольших дозах спиртного.

Кроме того, употребление алкоголя негативно отражается на состоянии нервной системы, печени и органов желудочно кишечного тракта.