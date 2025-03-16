Минздрав России хочет ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект распоряжения, направленного на усиление контроля за состоянием водителей на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ. Этот документ может быть введён в действие с 1 сентября. Об этом сообщил Анатолий Выборный, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, в интервью «Парламентской газете».

Известно уже, что в случае отказа от освидетельствования без письменного согласия человека или его законного представителя, предусмотрены штрафные санкции и лишение прав на срок от одного года.

В планах Минздрава также — расширить перечень веществ, подлежащих медицинскому освидетельствованию. В него уже включён мефедрон.

В случае серьёзного травмирования в результате ДТП, когда требуется незамедлительная медицинская помощь, у пострадавшего автоматически берут анализ крови без проведения теста на алкоголь.

«Законодательство должно следовать за развитием технологий. От лучшей диагностики зависят жизнь и безопасность людей на дорогах», — отметил Выборный.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в ГИБДД введены новые правила регистрации транспортных средств. Теперь при постановке на учет автовладельцам в России не нужно будет предоставлять полис ОСАГО.