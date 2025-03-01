Водителям напомнили об изменениях правил постановки на учет с 1 марта

С 1 марта в ГИБДД вводятся новые правила регистрации транспортных средств. Теперь при постановке на учёт не нужно будет предоставлять полис ОСАГО, сообщил Иван Денисов, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, в беседе с агентством «Прайм».

Как сообщил источник, для транспортировки автомобиля в ГИБДД будет вполне достаточно оформить полис страхования на небольшой срок.

«С этого момента больше не понадобится предъявлять страховку на авто, но отсутствие полиса на момент регистрации не освобождает от обязанности его оформить для последующей эксплуатации автомобиля», — объяснил юрист.

Еще одно нововведение — теперь невозможно оформить страховку на автомобиль без уплаты утилизационного сбора. Это должно положить конец практике доначисления сбора после регистрации. По мнению Денисова, на стоимость автомобилей это нововведение вряд ли повлияет, если речь не идёт о дорогих моделях или перепродаже.

Также с 1 марта появится возможность снять автомобиль с учёта сразу после продажи, что позволит избежать начисления штрафов на нового владельца.

«Правда, сделать это сможет лишь тот, кто провел сделку через Госуслуги или удостоверил у нотариуса, а также в случае отчуждения транспорта по решению суда», — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что с 1 марта военные пенсионеры в России будут получать проиндексированные пенсии. Также им перечислят доплаты к пенсии за январь и февраль.