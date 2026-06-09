Мясо-спасатель: диетолог рассказала, почему индейка хуже усваивается после 50

Мясо индейки многие диетологи называют чуть ли не идеальным продуктом — его рекомендуют спортсменам, детям, беременным и пожилым. Но так ли оно полезно на самом деле, особенно для тех, кому за 50 и кто следит за весом? Как рассказала REGIONS диетолог Мария Стаховская, у индюшатины есть неоспоримые плюсы, но также и серьезные минусы, о которых важно знать до покупки. Эксперт объяснила, какие части тушки помогают худеть, кому это мясо может навредить и почему индейка часто побеждает курицу в споре о здоровом питании.

Индейку все чаще выбирают те, кто следит за здоровьем и весом. Главное преимущество — диетическое мясо с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. В беседе с REGIONS диетолог Мария Стаховская пояснила, что индейку действительно называют диетическим мясом. Но важно понимать, какая часть тушки и как приготовлена. Грудка и филе — полезно, а вот с кожей и жиром — уже другая история.

Калорийность: грудку — в дело, голень — осторожно

Калорийность зависит от части тушки. Филе грудки без кожи — 100-115 ккал на 100 г (белок 23-24 г, жир 1-2 г). Бедро — 130-145 ккал. Грудка с кожей — 160-180 ккал. Крылышки и голени — 170-190 ккал. При жарке на масле калорийность вырастает до 200-250 ккал.

По словам эксперта, грудка индейки — чемпион по соотношению белка к калориям и подходит даже для строгого похудения.

Пять плюсов и один минус

Плюсы: много белка (23-24 г на 100 г), мало жира, богата витаминами группы B, содержит селен и цинк, легко усваивается. Плюс триптофан, который помогает выработке серотонина и мелатонина. Индейка редко вызывает аллергию и подходит даже людям с непереносимостью курицы.

Минусы: при болезнях почек избыток белка создает нагрузку. При подагре лучше сократить из-за пуринов. Рубленая индейка и колбаса из магазина часто содержат много соли и консервантов. И главное: индейка требует полной термической обработки — риск сальмонеллы.

Как готовить, чтобы худеть

Лучший выбор — грудка или филе без кожи. Готовить на пару, запекать без масла или варить. Сочетать с овощами, зеленью, гречкой. Не солить сильно — использовать травы, чеснок, лимонный сок.

Индейка или курица

У индейки чуть больше белка (23-24 г против 22-23 г) и больше витаминов B3, B12 и селена. У курицы — витамин B6. Диетолог подводит итог: важнее не выбор, а способ приготовления. Оба вида без кожи и жира — отличный диетический продукт.

Как выбрать и хранить

Свежая индейка — светлого розового цвета, без запаха, не липкая. Охлажденная лучше замороженной. Для похудения выбирать без кожи. Хранить в холодильнике до 2-3 дней, в морозилке до 3-4 месяцев. Размораживать медленно, в холодильнике.