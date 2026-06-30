Мяу-фактурное искусство: необычная кошка стала новым символом «Фабрики 1830» в Балашихе

На фасаде исторической «Фабрики 1830» в Балашихе появилась необычная металлическая кошка. Арт-объект, созданный в рамках творческой лаборатории, посвящен пушистым стражам, которые веками охраняли производство от грызунов и стали неотъемлемой частью фабричной жизни, пишет REGIONS .

Проволочная скульптура, получившая название «Кошка прядется», расположилась на пожарной лестнице и мгновенно привлекла внимание гостей кластера. Авторами работы стали художницы Ксения Терюшкова, Utro и Валерия Подъяблонская. Арт-объект появился в прошлом году в рамках лабораторий, организованных творческим сообществом «Энтузиасты», которые превращают индустриальные пространства в площадки для современного искусства.

Образ кошки выбран не случайно, и этому есть историческое объяснение. Как рассказали представители «Энтузиастов», на производстве животные всегда выполняли важную работу — ловили мышей и несли негласную вахту. Рабочие с уважением относились к четвероногим соседям, подкармливали их и считали полноправными сотрудниками. Даже после закрытия фабрики кошки остались на территории и продолжают охранять ее по сей день.

Художники решили увековечить эту традицию, создав эфемерную, словно сотканную из тончайшей проволоки скульптуру, которая символизирует преданность и неразрывную связь человека и животного в промышленной истории.

Увидеть «Кошку прядется» и другие инсталляции можно во время самостоятельной прогулки по территории «Фабрики 1830». Также «Энтузиасты» проводят экскурсии (0+), где раскрывают тайны и легенды старого производства.