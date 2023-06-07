«Многие проглотят»: британцы поддержали политика, осудившего ложь НАТО в адрес РФ

Дэвид Куртен в социальных сетях уже не раз вставал на сторону России, трактуя заявления Запада и Украины, как крайне безумные. На этот раз британский политик высмеял заявления НАТО.

Альянс обвинил РФ в якобы совершенных диверсиях как на территории России, так и на территории Украины.

«Рассказы НАТО: Россия взорвала собственный газопровод «Северный поток», Россия атаковала Запорожскую АЭС после того, как они ее захватили, Кремль атаковал Кремль беспилотниками, Россия взорвала Каховскую плотину, снабжающую Крым пресной питьевой водой», – пишет политик, подчеркивая абсурдность таких суждений.

Британцы в комментариях поддержали политика и посчитали комичным, что многие люди до сих пор верят обвинениям НАТО и Украины в адрес РФ.

«Зачем русским взрывать дамбу, которая сметет их минные поля и обеспечит легкий доступ к ним?»; «И все же многие проглотят это»; «Комично, правда? Но до сих пор есть люди, которые в это верят, и это просто невероятно», – отмечают в комментариях.

Ранее политик назвал «белых мальчиков из рабочего класса» самыми обделенными.