Многодетная семья бежала на Ставрополье от притеснений в Латвии

Герои истории родились в Латвии, получили там образование и построили семью, вырастив троих детей на фоне антироссийских настроений. Последние становились более очевидными после 2022 года, что не устроило граждан. Они приняли решение покинуть прибалтийскую страну и сбежали на Ставрополье, пишет KP.RU .

В латвийских школах и вузах давно делают националистические выпады в сторону русских людей. 36-летний Андрей и 36-летняя Наталья терпели это вплоть до времени, пока не завели третьего ребенка. После 2022 года русофобия лишь усилилась, а точкой невозврата стал снос памятника советским воинам-освободителям Латвии. По словам мужчины, он бы стерпел хамство, неприязнь, ограничение в правах, но «плевок в душу» простить не может.

После снова памятника пара сомневалась, что нужно уезжать из Латвии, где они обжились. Однако граница терпения уже была нарушена, и вскоре русскоговорящие граждане поспешили к реализации плана. Их целью стал Ставропольский край.

«Мне хотелось, чтобы дети знали русский язык, культуру, литературу. Много раз мне говорили, ты — русский оккупант, русская свинья. Если у латыша спросить что-нибудь по-русски, то в лучшем случае он может вообще ничего не ответить, а в худшем послать или произнести стандартную фразу: «чемодан, вокзал, Россия», — отметила Наталья.

В Ставрополье семье из Латвии нравится, что есть круглосуточные магазины, люди не экономят на свете. Также оценили они природную красоту и развитую инфраструктуру, хотя латыши пугали их «пустыми полками» в магазинах и «разрушенными дорогами».

В миграционном центре семье быстро помогли и сориентировали. Пара сдавала экзамен на знание русского языка. Осталось только решить вопрос с жильем и работой, а после перейти от временной регистрации на ПМЖ и гражданство.

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