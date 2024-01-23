Ставший россиянином потомок Екатерины II перечислил преимущества РФ перед Западом

Потомок Екатерины Великой, Андрей Калагеорги, получил российское гражданство. Он объяснил, почему не захотел жить на Западе. Его комментарии приводит KP.RU .

Предок мужчины с престижными корнями — Иван Христофорович Калагеорги. Он являлся супругом Елизаветы Темкиной, которая считала неофициальной дочкой Екатерины Великой и князя Потемкина. Семья правила на Херсоне и Днепропетровске (тогда Екатеринославле).

Андрей Калагеорги уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге. Занимался торгами на бирже, инструктировал людей на горнолыжных курортах, а также был актером. По его словам, в семье всегда знали и ценили столь старые корни. Скрывали это только в США во время Холодной войны. лишь после переезда в Тольятти Калагеорги раскрыли родословную и подарили фамильный перстень.

Всего семья Андрея Калагеорги успела пожить в нескольких странах, но в итоге он сам решил осесть в России. Недавно он получил гражданство, о чем радостно заявил в сети.

«У американцев другие эмоции, душа. Если ты богатый и у тебя деньги, они тебя обожают. Только потерял – разворачиваются спиной и уходят. В России не так: нет денег, поможем, переживем, все будет хорошо. Мне с американцами неинтересно говорить. Там каждый только о себе…», — отметил потомок Екатерины II.

По словам Калагеорги, «американской мечты» давно не существует. На улицах США царит беспредел во многих городах, тюрьмы переполнены, кругом бездомные и наркомания. Тоже самое он сказал о Франции, которую любит, но не может там жить из-за количества мигрантов и высоких цен.

«Я хоть сейчас пойду в магазин и куплю все в три раза дешевле, чем во Франции. Но я переехал сюда не из-за дешевизны. Просто чувствую, что жизнь здесь кипит. И хочу, чтобы моя семья жила именно в России», — отметил собеседник KP.

По словам Калагеорги, у Запада не хватит духу напасть на Россию, а США уже давно теряет лидирующие позиции в мире. Штаты не могут разобраться со своими проблемами, а пытаются их скрыть.

Ранее сообщалось, что украинский музыкант получил российское гражданство.