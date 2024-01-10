Многодетная семья из Богородского округа переедет в собственное жилья благодаря программе «Жилище»

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что у Виктора и Надежды Жиличевых девять детей, а самому младшему еще нет и года.

Напоминаем, что участниками подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» являются многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей. Такие семьи могут по свидетельству получить стопроцентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала «Россия 24» отметил важность модернизации коммунальной инфраструктуры.