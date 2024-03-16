Многодетная семья военного летчика проголосовала на выборах президента России в Подмосковье

«Наш выбор — это наше будущее и будущее наших детей. У нас их трое. Я голосую на всех выборах со своих 18 лет. Всегда прихожу на участок, онлайн не голосовала. Не пропускала выборы даже когда была беременна двойняшками. Иду на участок, как делали еще мои бабушка и дедушка», — поделилась она.