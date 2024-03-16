Многодетная семья военного летчика проголосовала на выборах президента России в Подмосковье
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
Многодетная семья военного летчика проголосовала на выборах президента России в поселке Аничково в Лосино-Петровском округе. Жительница поселка Елена призналась, что никогда не пропускает процедуру выборов и всегда отдает свой голос на избирательном участке.
«Наш выбор — это наше будущее и будущее наших детей. У нас их трое. Я голосую на всех выборах со своих 18 лет. Всегда прихожу на участок, онлайн не голосовала. Не пропускала выборы даже когда была беременна двойняшками. Иду на участок, как делали еще мои бабушка и дедушка», — поделилась она.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.