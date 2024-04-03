Многотысячная толпа недовольных операцией в Газе пошла на штурм резиденции Нетаньяху

Протестующие в Тель Авиве ближе к полуночи среды, 3 апреля, начали активно прорываться к резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В соцсетях появляются видео происходящего в столице еврейского государства.

Среди требований толпы мирных израильтян немедленное прекращение войны в Газе, заключение сделки с ХАМАС по освобождению заложников. Однако самым основным митингующие считают отставку главы израильского кабмина.

На кадрах отчетливо видно, что разъяренная толпа настроена более чем решительно: митингующие с флагами и факелами порвали заградительный барьер. полиция не может ничего поделать. Если так пойдет и дальше, что уже в ближайшее время демонстранты ворвутся в резиденцию Нетаньяху. Есть ли там премьер пока не известно.

Напомним, ранее стало известно, что для произошедшей 2 апреля атаки на автомобиль миссии ООН в Газе израильская армия использовала беспилотник. Среди погибших значатся граждане не только США, но и Великобритании, Польши, Австралии, Палестины.