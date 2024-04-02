В Белом доме подтвердили гибель американца во время удара Израиля по Газе

Американец с двойным гражданством погиб во время удара Израиля по сотрудникам НКО «Всемирной центральной кухне» в секторе Газа. Об этом официально объявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости вечером вторника, 2 апреля.

По данным издания, Кирби подтвердил гибель американского гражданина с двойным гражданством во время общения с журналистами, после чего добавил, что, скорее всего, число жертв еще не окончательное, и оно может увеличиться.

Напомним, что израильская армия для атаки использовала беспилотник, который атаковал автомобиль. Среди погибших значатся граждане не только США, но и Великобритании, Польши, Австралии, Палестины.

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