Многоуровневый паркинг почти на 500 машиномест построят в подмосковном ЖК «1-й Южный»

Новый паркинг планирует возвести ГК ФСК на территории жилого комплекса «1-й Южный» в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Ожидается, что общая площадь многоуровневого надземного паркинга на четыреста девяносто девять машиномест составит более тринадцати тысяч квадратных метров. Здесь будет создано порядка тридцати рабочих мест. А ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2026 года.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что «Мострансавто» закупит почти пятьсот новых автобусов.