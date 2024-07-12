Многоуровневый паркинг появится в ЖК «Долина Яузы» в Мытищах в следующем году

На территории ЖК «Долина Яузы» в микрорайоне № 20 города Мытищи продолжается строительство многоуровневой парковки, завершить работы планируют в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход возведения объекта, строители уже завершили комплекс работ подготовительного этапа, выполнили разработку грунта до проектных отметок и устройство фундамента. Сейчас они выполняют устройство надземной части здания. Площадь шестиэтажной закрытой парковки составит около 15 тысяч квадратных метров, она будет рассчитана на 412 машино-мест.

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