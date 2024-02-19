Мобильные комплексы выявили почти пять тысяч неправильно припаркованных автомобилей в Подмосковье с начала года

С начала этого года парконы, оборудованные мобильными комплексами, зафиксировали на территории жилых комплексов в Подмосковье более 4,6 тысячи нарушений правил парковки, в результате было вынесено более двух тысяч постановлений о нарушениях. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что лидерами по числу нарушений оказались ЖК «Сколковский» в Одинцове, ЖК «На Московской» в Дмитрове и ЖК «Первый Зеленоградский» в Солнечногорске. Ни одного нарушения при этом не зафиксировали в ЖК «Березовая роща» в Видном, а также в ЖК «Президентский» и «Полярный» в Лыткарине.

«Неправильная парковка приводит к затруднению проезда экстренных служб к жилым комплексам, создает предаварийные ситуации и заторы. Минтранс Подмосковья призывает автовладельцев уважительно относиться к участникам дорожного движения и парковать автомобили правильно, не создавая неудобств», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.