Мобитрак «Фермерский островок» открылся в Московской области

«Этот проект направлен на содействие продвижению фермерской продукции и повышению ее доступности для жителей. Так сельхозтоваропроизводители могут расширить каналы сбыта, а покупатель — приобретать фермерскую продукцию недалеко от дома», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.