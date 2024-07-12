Мобитрак «Фермерский островок» открылся в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Красногорске открылся второй мобитрак «Фермерский островок», где местные производители могут реализовать свою продукцию. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Этот проект направлен на содействие продвижению фермерской продукции и повышению ее доступности для жителей. Так сельхозтоваропроизводители могут расширить каналы сбыта, а покупатель — приобретать фермерскую продукцию недалеко от дома», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В ведомстве уточнили, что проект реализуют при поддержке областного Минсельхозпрода и АО «Корпорация «МСП». Подать заявку на поставку продукции в «Фермерский островок» можно через Цифровую платформу МСП.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.