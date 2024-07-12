Мобитрак «Фермерский островок» открылся в Московской области

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]

В Красногорске открылся второй мобитрак «Фермерский островок», где местные производители могут реализовать свою продукцию. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Этот проект направлен на содействие продвижению фермерской продукции и повышению ее доступности для жителей. Так сельхозтоваропроизводители могут расширить каналы сбыта, а покупатель — приобретать фермерскую продукцию недалеко от дома», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что проект реализуют при поддержке областного Минсельхозпрода и АО «Корпорация «МСП». Подать заявку на поставку продукции в «Фермерский островок» можно через Цифровую платформу МСП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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