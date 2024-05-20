Модернизация контейнерных площадок завершается в Московской области

В Подмосковье завершается работа по модернизации зимних контейнерных площадок, отстающие округа выполнят ее до середины июля. Об этом в ходе традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, работа по модернизации завершена на 86%. Он уточнил, что в регионе расположены более тысячи площадок, работы по модернизации выполнены на 892 из них.

«Мы корректировали сроки в процессе сопровождения этой работы. Я хотел бы обратить внимание, что у нас есть восемь муниципалитетов, которым мы уже сроки сдвинули — с 3 по 20 мая. Но на сегодня мы в системе не видим, что работы завершены», — подчеркнул зампред.

Среди отстающих муниципалитетов оказались Краснознаменск, Лотошино, Дмитровский, Зарайск, Воскресенск, Домодедово, Лобня, Дзержинский, Богородский, Электросталь и Раменский округа. Мурашов отметил, что задержка в некоторых муниципалитетах была связана с недостаточной закупкой материалов и средств. В ходе совещания главы этих муниципалитетов отчитались о причинах задержки, Андрей Воробьев поручил завершить эту работу.

Ранее губернатор Подмосковья подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.