Мокрый снег и до двух градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус трех до плюс двух градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного и юго-западного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.

Жителей Москвы и Московской области также предупредили о гололедице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе справляются с последствиями снегопада.