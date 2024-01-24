Мокрый снег и до двух градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду
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Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.
Температура воздуха в Подмосковье составит от минус трех до плюс двух градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет южного и юго-западного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.
Жителей Москвы и Московской области также предупредили о гололедице.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе справляются с последствиями снегопада.