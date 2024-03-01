Мокрый снег и дождь ожидаются в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов тепла, в Москве — от трех до пяти градусов тепла. Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят пять миллиметров ртутного столба.

Местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, сегодня в регионе продолжит формироваться малоактивный атмосферный фронт.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву и Подмосковье придет весенняя погоды.