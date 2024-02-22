Метеоролог Вильфанд сообщил жителям Московского региона о весне на длинных выходных

Уже почти наступили трехдневные выходные, и многие люди планируют провести это время вне четырех стен. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на этих выходных температура воздуха станет соответствовать концу марта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что столичный регион сейчас находится в зоне сходимости воздушных потоков как от циклона, так и от антициклона. В связи с этим циклоническая активность станет преобладать и столбик термометра повысится до 0 °С.

По мнению синоптика, завтра воздушные массы в европейскую часть нашей страны станут поступать с востока Средиземного моря и из Африки, поэтому температура воздуха будет выше нормы на пять градусов.

Он подчеркнул, что при этом погода будет не только теплой, но ветреной и облачной. Однако атмосферное давление будет в норме.