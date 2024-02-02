Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха в Подмосковье составит от плюс одного до минус четырех градусов, в Москве — от нуля до минус двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот тридцать шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Александр Шувалов объяснил, почему нельзя верить народным приметам, которые касаются погоды.