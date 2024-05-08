Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Московском регионе в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди и мокрый снег.

Температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов тепла, в Москве — от пяти до семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни почти на всей территории Московской области может образоваться временный снежный покров.