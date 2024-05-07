Снежный покров может сформироваться почти на всей территории Подмосковья в ближайшие дни

Девяносто процентов территории Московской области в ближайшие двое суток может оказаться под снежной порошей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В своих соцсетях синоптик также рассказал, что к утру четверга, 9 мая, временный снежный покров может сформироваться в Москве. Его высота составит от нуля до трех сантиметров.

По данным метеоролога, снежный покров в столице будет «символическим» и пролежит около суток.

Ранее сообщалось, что сегодня в столичном регионе ожидается прохладная и снежная погода.