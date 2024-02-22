Было прекращено движение через контрольно-пропускной пункт «Леушены», который расположен на румыно-молдавской границе. Его заблокировали протестующие фермеры-молдаване. Данные об этом привел ТАСС .

Фермеры в Молдавии устроили новую акцию протеста. Теперь они перекрыли своими тракторами проезд к КПП «Леушаны», который является самым большим пропускным пунктом между двумя странами. На подъезды к КПП выставлено несколько десятков единиц сельскохозяйственной техники. Фермеры требуют при этом заметно большей поддержки со стороны властей, поскольку находятся на грани банкротства.

Фермерские акции протеста в последнее время охватило большие территории в Молдавии. Начало им было положено еще летом 2022 года, тогда акция состоялась в Кишиневе. С каждым годом требования расширяются. В частности, аграрии теперь требуют, чтобы правительство перекрыло ввоз продуктов питания с Украины, поскольку они составляют большую конкуренцию местным производителям.

Ранее бывший президент Молдавии Додон заявил, что нынешние власти в стране выбрали сторону США и решили пойти ан противостояние с Россией. Нынешняя элита не связывает свою дальнейшую судьбу с Молдавией, поэтому им безразлична ее судьба.