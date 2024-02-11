Додон: власти Молдавии решили выступить против России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Cinema 1 заявил, что действующие власти страны выбрали политику США и противостояние с Россией.

Молдавия не может отстоять национальные интересы, уверен Додон. По его словам, Кишинев следует политике Вашингтона в его конфронтации с Москвой. Выбор в пользу США в конечном итоге закончится развалом государственного строя Молдавии: она пожалеет, что связалась с американцами.

«Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в «теплицах» госдепа и Сороса. Они не видят своего будущего в этой стране. Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее», — отметил молдавский экс-президент.

Напомним, что молдавские власти заявили о решении выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. При этом оппозиция республики призвала к сближению с ЕАЭС, считая, что нужно взять пророссийский курс.

Ранее сообщалось, что политологи оценили риск возникновения майданов в странах Европы.