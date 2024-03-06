Молния ударила в самолет с 550 пассажирами на борту, вылетевший из Канады в Лондон

Как пишет местные СМИ, инцидент, чуть было не ставший трагедией, произошел на взлете борта из аэропорта Ванкувера. Эпичное попадание молнии попало на видео и было выложено в сеть.

Сразу же после попадания электрического искрового разряда в Boeing 777-300, он как ни в чем не бывало продолжил двигаться по маршруту. По словам пилота, трагических последствий получилось избежать благодаря установленной на самолете спецсистеме подавления молний.

Инцидент прокомментировали в Национальной метеорологической службы США. там пояснили, что борта гражданской авиации в среднем за год один-два раза подвергаются атакам молнией.

Ранее мы писали, что пассажиров рейса «Уральские авиалинии» более четырех часов удерживали в салоне самолета, не давая взлететь. За все время им предоставили только воду.