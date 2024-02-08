SHOT: пассажиров рейса Дубай – Москва удерживают в самолете более четырех часов

Очевидцы рассказали SHOT, что пассажиров рейса «Уральские авиалинии» удерживают в салоне самолета более четырех часов. За все время им предоставили только воду.

Рейс Дубай – Москва не долетел до пункта назначения. По словам очевидцев, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Что с ней произошло пока неизвестно. Женщину забрали медики, а вот остальные люди остались в салоне на неизвестное время.

При этом самолет вылетел в 18:30 по мск, но на полтора часа позже. За время ожидания в транспорте пассажирам дали только воду. Удержание объяснили тем, что ждут разрешения на взлет: как только его получат рейс отправится по обычному маршруту. Если экипаж выпустить из салона всех людей, то «так будет еще дольше».

Пока подробностей о ситуации нет.

Ранее сообщалось, что военные РФ уничтожили 58 украинских БПЛА за день.