В минувшее воскресенье, 17 марта, молодые активисты в Херсонской области проводили с иронией и на злобу дня проводили последний день Масленицы.

Как передает сетевое издание Readovka, молодежь своими руками смастерила олицетворяющее НАТО жуткое чучело. После чего оно под общее ликование было сожжено на берегу Азовского моря.

Как признались активисты, ставшее внутренним для России Азовское море только с приходом РФ почувствовало себя в полной безопасности. Равно, как и живущие на его побережье мест ные жители.

«Сожжение натовского чучела стало символичным: в пепел молодежь обратила не только сам облик Запада, но и все то зло, что он принес за собой», — приводится в публикации.

Ранее мы сообщали, что украинцы попытались сорвать празднование Масленицы в центре Нью-Йорка, но были попросту выгнаны полицией.