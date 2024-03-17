В центре Нью-Йорка в США минувшим днем широко праздновалась Масленица. Всех желающих угощали блинами, звучали традиционные русские народные песни, участники праздника были в народных костюмах.

В местных пабликах в соцсетях размещены несколько видео празднования Масленицы. В то же время, как оказалось, не дремали и украинские «активисты». Однако, вместо того, чтобы присоединиться к Масленица свидомые не упустили возможности нагадить и сорвать праздник.

«В погоне за мировым запретом русской культуры провокаторы и провокаторши встали с плакатами, очерняющими Россию», — передает сетевое издание Readovka.

На беду взбесившихся украинцев, их потуги заметили местные полицейские, которые попросту попросили интриганов пойти прочь и не мешать празднованию Масленицы.

Ранее патриарх Кирилл пояснил, можно ли православным есть блины на Масленицу перед Великим постом.