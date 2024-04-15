Молодежь Подмосковья может подать заявку на конкурс Молодого правозащитника

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе на лучшего Молодого правозащитника региона, его проводят по инициативе аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области и Молодежного совета.

«Конкурс проводится для того, чтобы выявить лучших и, конечно, поощрить их деятельность. Важно поддерживать молодых людей, которые занимаются таким важным делом», — сказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

Участниками могут стать россияне в возрасте от 16 до 35 лет, которые занимаются правозащитной деятельностью в регионе. Узнать подробности можно здесь. Конкурсные материалы и документы можно направить на адрес электронной почты upchmo@mosreg.ru с пометкой «на конкурс «Молодой правозащитник Московской области» до начала августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.