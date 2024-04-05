Молодежь Подмосковья может получить гранты в размере до миллиона рублей на свои проекты

Жители Подмосковья в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет могут получить гранты в размере до одного миллиона рублей на развитие собственных проектов, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В ведомстве напомнили, что соответствующий конкурс запустило Федеральное агентство по делам молодежи. Заявку можно подать до конца апреля в одну из восемнадцати номинаций, которые охватывают почти все сферы жизни, в том числе творчество, экологию, заботу о людях с ОВЗ и построение карьеры.

В Подмосковье проживает очень много активных молодых людей, у которых есть по-настоящему интересные проекты, например, направленные на развитие моложеных медиа, поддержку бойцов СВО и их семей, а также сохранение исторической памяти, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Призываю подмосковную молодежь подавать заявки на стартовавший конкурс «Росмолодежь.Гранты». <…> Это отличная возможность заявить о себе, рассказать о своей полезной инициативе, получить на нее финансирование и масштабировать свой полезный проект», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что в прошлом году участие в конкурсе приняли свыше трехсот представителей Подмосковья. Тридцать три проекта получили финансовую поддержку на общую сумму почти двадцать четыре миллиона рублей.

О нюансах конкурса подмосковное министерство информационных и социальных коммуникаций рассказало на грантовом завтраке, организованном ведомством. Участие в мероприятии приняли около сорока человек. Молодые люди узнали в том числе о том, как правильно оформить заявку и на чем лучше акцентировать внимание в своих проектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на Донбасс доставили подарки, которые школьники региона сделали в рамках акции «Неделя добрых дел».

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