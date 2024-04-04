Губернатор Подмосковья: подарки от школьников, сделанные в рамках «Недели добрых дел», доставили на Донбасс

Подарки, которые подмосковные школьники, их родителя и учителя сделали в рамках акции «Неделя добрых дел», уже доставили на Донбасс, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Добрые дела объединяют Подмосковье — наших неравнодушных жителей, кто от всего сердца хочет поддержать бойцов. Это и волонтеры, и старшее поколение, и, конечно, наши мальчишки и девчонки, которые с первых дней стараются помочь бойцам на передовой», — сказал губернатор.

По его словам, в акции приняли участие более 1,5 тысячи подмосковных школ. Фура доставила на Донбасс 20 тонн груза, среди которого были маскировочные сети, окопные свечи, талисманы-обереги, расписанные ребятами пряники, несколько десятков тысяч писем со словами поддержки и не только.

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин напомнил, что «Неделю добрых дел» организовали в рамках акции «Доброе дело», которая второй год проходит в Подмосковье при поддержке губернатора.

«За это время в зону СВО и новые регионы России отправлено свыше 5,6 тысячи тонн полезных товаров. Такая помощь стала неотъемлемой частью жизни для многих неравнодушных людей нашего Подмосковья — от школьников до пенсионеров.», — отметил он.

Жители ДНР поблагодарили участников акции за подарки и гуманитарную помощь.

«Это очень добрая, отзывчивая акция», — отметили они.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.