Молодежно-трудовая программа Подмосковья прошла на Международной выставке-форуме «Россия»

Полторы тысячи человек посетили молодежно-трудовую программу Подмосковья на Международной выставке-форуме «Россия», которая прошла накануне на ВДНХ. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве рассказали, что представители передовых предприятий и образовательных учреждений Подмосковья поделились своим опытом по молодежному трудоустройству и организации студенческой жизни. В рамках программы они также рассказали, какие перспективы открываются сейчас перед молодыми специалистами, особенно, если они обладают техническим складом ума и готовы работать руками.

Самые внимательные слушатели докладов, лекций и мастер-классов смогли проверить полученные знания в викторинах и побороться за ценные призы.

«Мы уже не первый раз участвуем в мероприятиях на ВДНХ и стараемся сделать их максимально информативными. Сегодня мы сделали программу для молодых людей, которые ищут интересную работу и возможности для профессионального развития и личностного роста. А предприятия получили возможность представить свои вакансии, найти себе молодых и энергичных сотрудников», — прокомментировала директор Центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».