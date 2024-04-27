Губернатор Подмосковья поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»

Сегодня губернатор посетил Селятинскую СОШ № 1 в Наро-Фоминске, где в рамках акции прошла благотворительная ярмарка. Учащиеся приготовили своими руками пряники, кексы, печенье, домашние лимонады и поделки. Вырученные средства будут направлены в зону СВО бойцам Кантемировской дивизии.

Андрей Воробьев напомнил, что «День добрых дел» проходит во всех школах региона. Во время визита в Селятинскую СОШ № 1 губернатор поблагодарил директора общеобразовательного учреждения Ксению Мишину и учителей за участие в данной акции.

«Хочу поблагодарить преподавателей, которые организуют, сопровождают, объясняют важность этой акции. Хотя вы и сами это прекрасно знаете. Все, что сделано своими руками под чутким сопровождением родителей и учителей, мы у вас приобретем, чтобы отвезти ребятам в наши легендарные воинские подразделения», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Директор Селятинской СОШ № 1, в свою очередь, отметила, что такая ярмарка проводится уже в седьмой раз. На деньги, вырученные с последней, сказала Ксения Мишина, школа приобрела материалы для изготовления маскировочных сетей. Школьники отправили в зону СВО уже девять таких изделий.

Также был приобретен парафин. Из него учащиеся со второго по восьмой классы во внеурочное время делают окопные свечи.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Учителя попросили губернатора помочь в закупке парафина и дополнительных материалов для маскировочных сетей. Андрей Воробьев подчеркнул, что обязательно выполнит данную просьбу.

Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, ранее Андрей Воробьев уже помогал Селятинской школе по просьбе ее завуча Светланы Мархгейм, сын которой служит в Ямпольском полку.

«В ноябре прошлого года мы встречались с Андреем Юрьевичем в Таманской дивизии. Тогда я попросила губернатора посодействовать в приобретении материалов для плетения маскировочных сетей. И вот с его легкой руки у нас в школе в этом году запустилось их производство», — подчеркнула Светлана Мархгейм.

У многих школьников близкие находятся в зоне спецоперации, поэтому дети как никто понимают, насколько важно помогать бойцам. Пока одни учащиеся плетут маскировочные сети и заливают окопные свечи, другие — заняты благоустройством территории возле памятника БМП-2 в Кантемировской дивизии.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Сегодня ученикам Селятинской СОШ также удалось пообщаться с военнослужащими — их навестил учитель физкультуры Андрей Николаевич, который весной ушел добровольцем на фронт, а также гвардии старший лейтенант, кавалер ордена Мужества Константин Громов.