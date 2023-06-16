«Моменты, чувствительные для обеих сторон»: выяснилось, насколько эффективна дружба РФ и Белоруссии

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) поговорили о необходимости убрать налоговые барьеры между Россией и Белоруссией. Особенно остро, по мнению спикеров сессии «Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси», этот вопрос стоит на фоне санкций.

Как рассказал первый заместитель министра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко, сейчас вступил в силу белорусско-российский договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

«С одной стороны, документ никаких новаций налоговых не принес, но с другой стороны, мы в него упаковали все общие принципы, общие моменты, чувствительные для обеих сторон, которые непосредственно влияют на осуществление хозяйственной деятельности», – цитирует слова чиновника корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако в целом, этот документ выполняет все возложенные на него функции и создает почву для устранения некоторых проблем в будущем.

Ранее Дмитрию Григоренко представили стенд Подмосковья на ПМЭФ.