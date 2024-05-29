Мороженое будут раздавать детям в парках Подмосковья в эту субботу

«Мы уже не в первый раз устраиваем такое мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей, и каждый год наполняем его новыми впечатлениями. Брендированное мороженое в подарок ждет каждого ребенка, а также мы подготовили развлекательную программу, которая сделает этот праздник ярким и насыщенным», — сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.