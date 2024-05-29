Мороженое будут раздавать детям в парках Подмосковья в эту субботу

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

В эту субботу в честь Дня защиты детей им будут раздавать мороженое в 60 парках Подмосковья, акцию организует команда губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы уже не в первый раз устраиваем такое мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей, и каждый год наполняем его новыми впечатлениями. Брендированное мороженое в подарок ждет каждого ребенка, а также мы подготовили развлекательную программу, которая сделает этот праздник ярким и насыщенным», — сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В этот день детей ждут анимационные представления, мастер-классы, аквагрим, игровые зоны и фотосессии, отдельные развлекательные программы подготовят во всех муниципалитетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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