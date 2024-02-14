Морозная и снежная погода ожидается сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в Подмосковье составит от восьми до тринадцати градусов мороза, в Москве — от восьми до десяти градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет восточного и северо-восточного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят девять миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что из-за циклона «Ольга» дорожные и коммунальные службы региона были переведены на усиленный режим работы.