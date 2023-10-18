«Мощный интуит»: эзотерик объяснила, почему пророчества Жириновского всегда сбываются

«Политик имел дар предвидения, это точно. Более того, он обладал прекрасным образованием. Аналитика, интуиция и широкий кругозор, чуйка на события и людей — все это в совокупности давало ему возможность делать предсказания, которыми мы пользуемся до сих пор», — заключила собеседница издания.