«Мощный интуит»: эзотерик объяснила, почему пророчества Жириновского всегда сбываются
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Владимир Вольфович Жириновский, бывший при жизни ярким и эпатажным политиком, страстным патриотом своей страны, после смерти стал предсказателем. Пересматривая прошлые выступления основателя ЛДПР, люди с удивлением отмечают, что его прогнозы, касающиеся политических событий в стране и в мире, сбываются со стопроцентной точностью.
Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, обладал ли покойный политик магическими способностями.
«Жириновский был умнейшим человеком, обладающим очень мощными аналитическими способностями, которые и давали ему возможность делать эти сценарные построения. В этом и заключался его дар», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Она подчеркнула, что Жириновский был мощным интуитом, и именно она позволяла ему предсказывать будущее с математической точностью.
«Политик имел дар предвидения, это точно. Более того, он обладал прекрасным образованием. Аналитика, интуиция и широкий кругозор, чуйка на события и людей — все это в совокупности давало ему возможность делать предсказания, которыми мы пользуемся до сих пор», — заключила собеседница издания.
Ранее эзотерик рассказала, как вселенная наказывает изменщиков.