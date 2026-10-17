Мошенники начали продавать штрихкоды вместо товаров на маркетплейсах

Tass: Роскачество предупредило о схеме с продажей штрихкодов вместо товаров

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Роскачество выявило новую схему обмана, связанную с торговыми площадками, сообщает ТАСС. Злоумышленники получают штрихкоды на получение товаров, в том числе с помощью методов социальной инженерии, и перепродают их покупателям.

Для этого они создают поддельные интернет-магазины и предлагают товары со скидками 70-90% под предлогами «ликвидация склада», «акция» и другими. Вместо товара покупатель получает штрихкод для получения посылки в пункте выдачи заказов.

Однако код может оказаться использованным, поддельным или не считываться системой. Чаще всего он ведет на чужой оплаченный заказ, который забирает первый пришедший в пункт выдачи. Пункт выдачи формально выполняет свои обязательства: посылка выдана по коду. Настоящий получатель остается без заказа, а мошенники исчезают с деньгами.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что штрихкод — это не товар. Покупка кода у незнакомца не дает гарантий. Покупатель, забравший чужой заказ, может столкнуться с потерей денег, претензиями со стороны пункта выдачи или службы безопасности торговой площадки, а также с правовыми последствиями, если настоящий получатель начнет разбирательство.

Эксперт призывает быть бдительными и не приобретать штрихкоды у неизвестных лиц. Скидки 70-90% в подозрительных интернет-магазинах должны настораживать.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам вирусные повестки о вызове на допрос.

Актуально

Читайте также

«Блиндаж» нового поколения: под Волоколамском теперь можно самостоятельно управлять танком времен ВОВ

«Блиндаж» нового поколения: под Волоколамском теперь можно самостоятельно управлять танком времен ВОВ

Акция в Котельниках: воспитанники детсада почтили память героев

Акция в Котельниках: воспитанники детсада почтили память героев

Молодые депутаты и участники СВО: Брынцалов раскрыл, что изменилось в новом составе Мособлдумы

Молодые депутаты и участники СВО: Брынцалов раскрыл, что изменилось в новом составе Мособлдумы

Скандального российского чиновника хотят «раскулачить» на миллиарды в рамках уголовного дела

Скандального российского чиновника хотят «раскулачить» на миллиарды в рамках уголовного дела

Школьники из Ступина покорили Лиссабон креативным мультфильмом про викингов

Школьники из Ступина покорили Лиссабон креативным мультфильмом про викингов

Влагозарядка для деревьев: агроном напомнил дачникам Подмосковья про осенний полив

Влагозарядка для деревьев: агроном напомнил дачникам Подмосковья про осенний полив

До 400 посещений в смену: назван срок открытия новой детской поликлиники в Пушкино

До 400 посещений в смену: назван срок открытия новой детской поликлиники в Пушкино

В Котельниках прошел 21-й фестиваль «Золотая Осень» для детей с ОВЗ

В Котельниках прошел 21-й фестиваль «Золотая Осень» для детей с ОВЗ

В Пущино отметили 60 лет Института фундаментальных проблем биологии РАН

В Пущино отметили 60 лет Института фундаментальных проблем биологии РАН

Пожить по уставу: в Лужецком монастыре прошел первый заезд «Монастыринга»

Пожить по уставу: в Лужецком монастыре прошел первый заезд «Монастыринга»

В Московской области жители смогут пройти Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

В Московской области жители смогут пройти Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Лесной джекпот в октябре: в Марьинском лесу у Бронниц грибы собирают ведрами

Лесной джекпот в октябре: в Марьинском лесу у Бронниц грибы собирают ведрами

Добавьте mosregtoday.ru в избранное